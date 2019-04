Troben una balena morta en una platja de Tossa

Una balena amb Bec de Cuvier ha quedat encallada i ha mort en una platja de Tossa de Mar. Els Agents Rurals han pres les dades biomètriques de l'exemplar, que posteriorment ha estat remolcat per una embarcació de Salvament Marítim fins al Port de Blanes. Allà, l'han recollit i l'han traslladat al Centre de Recerca en Sanitat Animal de Bellaterra, on li practicaran una necròpsia per esbrinar les causes de la seva mort.

El zífid comú o balena amb Bec de Cuvier és un cetaci que pot arribar als 5,5 o 6 metres de longitud en edat adulta. És habitual trobar-ne exemplars en la majoria de mars i oceans del món, també al litoral català. Sol viure en comunitats de 5-6 invididuus, però no és estrany que també estiguin sols. Té un comportament molt tímid amb els humans i és difícil fer-ne observacions.

L'abril de 1982 es va donar un fenomen molt rar al nord de la Costa Brava amb aquests animals com a protagonistes: 5 zífids de Cuvier van avarar simultàniament en diferents indrets al llarg d'un tram de d'uns 30 km (Port de la Selva, Cap Norfeu, Roses i l'Escala). Els animals no presentaven lesions o ferides externes que poguessin indicar algun tipus d'agressió, i les causes que van produir aquest avarament simultani no es van poder esbrinar mai