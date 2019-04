Crema totalment un camió que portava cartró a Arbúcies

Un camió que transportava bales de cartró de reciclatge, va quedar totalment cremat dijous passat dins el terme municipal d'Arbúcies. Segons van informar els Bombers de la Generalitat de Catalunya, el foc es va produir, per causes desconegudes, al bell mig de la carretera GI-552 i van rebre l'avís a dos quarts de cinc de la tarda. El vehicle va cremar ràpidament a causa del tipus de material que transportava.

Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions, que en menys d'una hora van donar l'incendi per apagat. Tot i això, els Bombers es van quedar al lloc per seguir removent i remullant la càrrega per donar-lo per extingit.

Finalment, el vehicle, completament cremat, va ser retirat de la via per una grua. Fins a aquesta carretera també s'hi van acostar operaris d'Obres Públiques per fer neteja de la calçada i avaluar els danys provocats pel foc. Es va haver de senyalitzar una zona on l'asfalt va quedar fos.