Els Manaies Iuniores enlluernen el públic de Blanes

Blanes va viure divendres un dels actes més populars de la Setmana Santa 2019. Després que la tarda-vespre de dijous es fés la Cerimònia del Canvi de Capità dels Manaies, divendres al migdia va arribar el moment de fer una litúrgia anàloga amb la nova secció, els Manaies Iuniores, pioners arreu del territori.

Enguany ha estat la quarta vegada que han protagonitzat la cerimònia, que ha tingut com a punt de partida el tradicional emplaçament d'aquesta formació: sota l'Arc dels Copatrons que hi ha al Carrer Ample. Des d'aquí han desfilat disciplinadament fins arribar a una de les principals novetats que han preparat enguany els Manaies de Blanes-Legió V Macedònica. Es tracta d'un autèntic Campament Romà alçat al Passeig de Mar, a tocar del Carrer Ample.

Per donar-li a la cercavila una major solemnitat, han escortat a la trentena de nois i noies que formen els Manaies Iuniores una figura representativa de cadascun dels armats adults. És a dir, els han acompanyat la nova figura batejada ahir a la tarda, l'Aquífer; el Signífer; un Legionari; un Arquer i músics que representen la banda romana. Com és costum, la figura del legionari l'ha representat el nou capità que tot just va ser investit ahir dijous, Alberto Hervilla.



Isaac Moreno, de 16 anys, ha rellevat la capitana Elena Canosa

Un cop arribats al Campament Romà, s'ha procedit a la cerimònia del relleu del capità dels Manaies Iuniores. La fins ara capitana de la formació, Elena Canosa, ha cedit els elements de la seva indumentària que identifiquen el comandament al nou capità, Isaac Moreno, de 16 anys d'edat. A partir d'aquí, la comitiva ha iniciat una segona cercavila.

Abans, tal com marca la tradició, hi ha hagut la cerimonial salutació a la representació dels Manaies de Blanes que els acompanyaven. La cercavila ha passat pel Passeig de Dintre, Carrer Muralla i el Passeig de Mar, des d'on s'ha enfilat en direcció a la Roca de SA Palomera. Aquí hi ha hagut una aturada per immortalitzar la comitiva amb diferents instantànies, i després ha continuat de nou pel Passeig de Mar, Carrer Muralla, Carrer Mercaders, Plaça Verge Maria, Carrer Raval, Carrer Ample, Carrer Mercader, Carrer Tapioles i finalització al punt de partida: l'Arc dels Copatrons.

Els Manaies Iuniores estan formats per una trentena de nois i noies, dels quals una quinzena s'han incorporat per primera vegada aquest any. En total, hi ha 15 legionaris, 4 arquers, així com els diferents membres de la banda: el qui toca el bombo, dos altres que toquen la caixa i 2 músics que toquen els cornums. Igual que els Manaies adults, els Iuniores duen una indumentària que és molt fidel a la originària que duien els soldats romans.

Anàlogament, si les desfilades dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica congreguen cada any un gran nombre d'espectadors, la que han protagonitzat avui al migdia els Manaies Iuniores també han despertat la mateixa expectació i admiració. Això ha provocat que, al llarg de la cercavila d'avui al migdia, s'hagin mobilitzat al seu voltant un núvol de canalla i gent gran de públic, que han anat seguint tot el recorregut.