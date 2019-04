La 9a edició del Birrasana estrenarà una cervesa artesanal dedicada a Lloret

La 9a edició del Birrasana comptarà amb una nova cervesa artesana dedicada a la localitat que l'acull: Lloret de Mar. Sota el nom de Lloret Craft Beer, la beguda ha estat elaborada per la bodega Sa Xarxa que, enguany, celebra 50 anys d'existència, motiu pel qual ha arribat a un acord amb el consistori per comercialitzar-la.

Així es va donar a conèixer dijous passat durant la presentació del festival que es portarà a terme del 3 al 5 de maig a l'aparcament de Sa Caleta i que ocuparà un total de 4.000 metres quadrats. En aquesta edició, es comptarà amb cerveses artesanes de llocs com Finlàndia, Croàcia, Estònia, República Txeca, Bèlgica, Anglaterra i Itàlia. «És una edició molt internacional», va destacar Pep Andreu, un dels organitzadors del certamen. «Com a novetat, els assistents de Blanes i Tossa podran arribar al festival amb creuer gràcies a la col·laboració realitzada l'empresa Dofi Jets Boat pel mòdic preu de 10,50 euros l'anada i tornada», va ressaltar Kevin Andreu. La carpa central, de 1.200 m2 , acollirà els 30 expositors de cervesa nacionals i estrangers. A l'exterior, els visitants hi podran trobar food trucks o espais de jocs per a la mainada.