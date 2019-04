Els bombers rescaten un excursionista a Lloret de Mar

Els bombers van haver d'intervenir divendres per rescatar un excursionista que s'havia quedat atrapat entre les roques de la platja de Santa Cristina, a Lloret de Mar. L'home va patir ferides als braços i les cames després de la caiguda i no es podia moure, i l'estat del mar no va permetre que els efectius del cos de rescat poguessin evacuar el ferit a peu, fet pel qual va resultar necessària la intervenció d'un helicòpter.

L'aeronau va traslladar l'home fins a una zona en la qual l'esperava una ambulància del servei d'emergències que el va traslladar fins a un centre sanitari.

La previsió meteorològica establia que durant el dia d'ahir les onades podrien superar els quatre metres d'alçada al litoral català, circumstància per la qual les autoritats van recomanar màxima precaució als excursionistes i que evitessin les zones on existia un major risc.