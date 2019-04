Els carrers d'Hostalric tornen a omplir-se de visitants en la 23ena edició de la Fira Medieval

Els carrers d'Hostalric (Selva) s'han tornat a omplir de visitants aquest diumenge en la 23ena edició de la Fira Medieval, una de les més importants que se celebren a Catalunya. Durant aquest cap de setmana el poble fa un viatge al passat i es vesteix d'època per rebre turistes i curiosos que s'hi acosten. A més de les desenes de parades que hi ha al llarg de la localitat, també s'han programat prop d'un centenar d'activitats durant els tres dies que dura. La regidora de Cultura i Turisme, Rita Saurí, destaca que aquesta festa serveix d'aparador perquè molts visitants tornin més endavant. Un dels que s'ha acostat a passejar per Hostalric aquest diumenge ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la seva dona.