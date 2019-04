La Secció Canina troba cocaïna oculta a la cadireta infantil d'un cotxe

La Secció Canina de la Policia Local de Lloret de Mar va trobar-se amb una sorpresa aquest diumenge mentre feia un control al municipi de la Costa Brava. La gossa, una pastor belga que es diu Nala, va localitzar, amagada a la cadireta infantil d'un cotxe, droga. En concret, transportaven 30 grams de cocaïna. Per tot això, els membres de la Unitat Canina van detenir els dos homes que anaven al vehicle per presumptament tinença i tràfic de drogues. Es dona el cas que els dos homes, un d'origen dominicà i l'altre magrebí, ja comptaven amb antecedents policials per tinença i tràfic de drogues. En aquest cas, però, l'olfacte de la Nala va marcar de seguida on hi havia la droga en el marc del control establert entre l'avinguda Amèrica i la de Blanes. Ràpidament els policies van localitzar la substància estupefaent que estava amagada a la cadireta infantil del cotxe que es va aturar. eva batlle lloret de mar