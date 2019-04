Blanes s'entrega a l'Aplec del Vilar i als 700 anys de l'església Santa Maria

La celebració d'una de les festes populars més emblemàtiques de Blanes, l'Aplec del Vilar, ha estat marcada enguany per un tret diferencial: la commemoració dels 700 anys de la construcció de la parròquia de Santa Maria del municipi. A més, el 2019 també ha coincidit amb el mateix dia que la diada de Sant Jordi.

L'Aplec del Vilar de Blanes es va celebrar ahir, i es tracta d'una de les dues festes locals de la població. L'esdeveniment és una tradició que es remunta al segle XVII, així que compta amb més de 400 anys d'història. S'emplaça a l'emblemàtic paratge del santuari del Vilar, i aquest dia l'aprofiten els blanencs per passar-lo a l'aire lliure, ja que està situat als afores del nucli urbà. La tradició, que avui dia ha perdut adeptes, marca que les famílies i amics s'emportin el dinar i el comparteixin en aquesta jornada de lleure, propiciant així una de les imatges més típiques.

Enguany, a causa de la celebració dels 700 anys de l'església de Santa Maria, la missa solemne que centra l'Aplec del Vilar del migdia va ser presidida amb caràcter excepcional pel bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas. Tot i així, el bisbe no és la primera vegada que assisteix a la festa popular. El darrer cop va ser al 2016, per la celebració de l'Any Sant de la Misericòrdia, un temps especial de gràcia i perdó que l'església universal va viure fa tres anys.

Aleshores, el bisbe va designar 13 temples de la Diòcesi de Girona on es podia rebre aquesta indulgència, i un d'aquests va ser el santuari del Vilar del municipi. Ahir, Pardo va tornar a l'emblemàtica ermita blanenca per commemorar els 700 anys de la parròquia més antiga de Blanes.



La visita del bisbe

Per altra banda, el bisbe tornarà el 26 de juliol per la Festa Major de Blanes, quan presidirà la missa en honor a la patrona del municipi, i el 12 d'octubre, quan encapçalarà la Trobada Anual de l'Hospitalitat de Lourdes.

L'Ofici Solemne de l'Aplec del Vilar va tenir lloc a dos quarts d'una del migdia i va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Blanes, Mario Ros, i els regidors del consistori. A més de representants de l'Obreria del Vilar, de laPolicia Local, de Protecció Civil i de Mossos d'Esquadra.

L'Obreria del Vilar va organitzar el programa d'activitats de l'aplec amb la col·laboració de l'Ajuntament. Després de la missa oficiada pel bisbe, la celebració religiosa va continuar a la tarda, amb un rosari i novena a la Mare de Déu, el salve i el comiat. Per últim, va acabar amb l'audició de sardanes de la Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, a dos quarts de sis de la tarda.

A més, amb l'objectiu de facilitar l'accés fins al santuari a tothom qui volgués anar-hi, es va posar en marxa un servei d'autocars amb viatges d'anada i tornada tot el dia, amb sortida a la cèntrica plaça de Catalunya i amb parada en diversos indrets d'arreu del municipi. En total es van fer 10 viatges d'anada i 10 de tornada. Així, el primer va marxar de la vila a dos quarts de deu del matí i el darrer va sortir del Santuari cap a la població a les set de la tarda.



Segles de tradició

L'altre fet destacat que va marcar la celebració del tradicional Aplec del Vilar d'enguany va ser la data en què ha coincidit aquest 2019. Així, la popular festa blanenca -que respon a una de les dues festes locals oficials- se celebra cada any en funció del calendari i no en una data concreta que es repeteixi en cada anualitat.

La celebració es fa l'endemà de Dilluns de Pasqua i, per tant, tradicionalment marca la finalització de la Setmana Santa a Blanes. Es tracta, així, d'un dia afegit de festa al llarg pont d'aquestes vacances. Enguany, però, ha provocat que en aquesta ocasió l'Aplec del Vilar hagi coincidit amb l'assenyalada festa a Catalunya de la diada de Sant Jordi. Precisament per aquest motiu hi va haver un 60% menys de parades. Així, 20 entitats van muntar parada, quan l'any passat n'eren 45.