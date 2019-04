Brunyola celebra la VII Trobada de Cistellers Selvatans

Unes 16 persones van participar dissabte en la VII Trobada de Cistellers Selvatans a Brunyola. L'acte, organitzat per cistellers de la comarca de la Selva, va comptar amb un dinar a l'hostal El Castell del municipi, al qual van assistir representants de l'ofici de diferents poblacions selvatanes. Enguany es va fer un memorial al mestre cisteller Emili Call Morell (Mallorquines, 1916 -2012). L'esdeveniment es fa per commemorar l'ofici i per recordar que durant el segle passat la Selva era la comarca amb més cistellers de Catalunya. Actualment, amb menor quantitat, la comarca segueix sent la més important.