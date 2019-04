Un accident de trànsit talla la GI-600 a Blanes. El sinistre viari ha tingut lloc pels vols d'un quart de set del matí.

En l'accident s'hi ha vist implicat un sol camió que ha bolcat a tocar d'una rotonda que hi ha a Mas Cremat, l'entrada de Blanes venint de Tordera, a l'altura del quilòmetre 4.

A lloc hi treballen els serveis d'emergències (SEM, Bombers i Policia Local)

En el sinistre viari, no hi hauria ferits. A causa dels fets la carretera Gi-600 està tallada en aquest punt i es fan desviaments per la carretera Gi-682.

El camió bolcat s'ha pogut traslladat al voral de la carretera i pels volts de les 8 del matí ja hi havia una grua que l'haurà de tornar alçar.

Malgrat l'aparatositat del sinistre viari, ja que el trailer ha bolcat al mig de la via, no s'ha acabat esparcint la càrrega a la via. Aquest camió transporta panells solars.