Condemnen un professor a sis anys i mig de presó per abusar d'un alumne a Tossa

L'Audiència de Girona va imposar ahir una pena de sis anys i mig de presó al professor barceloní Agustín Vadillo per abusar sexualment d'un exalumne i haver-li fet fotos pornogràfiques mentre dormia, a Tossa de Mar. En el judici celebrat ahir, l'acusat va reconèixer que es va guanyar la confiança de la mare del menor i va passar almenys una nit al seu apartament de la vila selvatana, on van tenir lloc els tocaments. Aleshores, el menor tenia 11 anys i havia estat alumne seu entre el 2014 i el 2016. El docent havia estat condemnat el 2005 a Saragossa per abusar d'un altre menor.

L'home ja ha consignat 8.000 euros per afrontar part de la indemnització. Per això, Fiscalia i defensa van arribar a un acord per condemnar-lo a sis anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual a un menor de menys de 16 anys amb una atenuant de reparació del dany i un delicte contra la intimitat. Inicialment s'enfrontava a 14 anys de presó.

Segons va reconèixer a l'Audiència de Girona, va conèixer la víctima perquè era alumne seu a l'escola Joan Abelló de Mollet del Vallès. «Prevalent-se de la seva condició de docent i tutor del menor», recollia l'escrit d'acusació de la Fiscalia que el processat va admetre, es va guanyar la confiança de la mare de l'alumne. Així, quan ja s'havia acabat el curs, va anar a passar almenys una nit a l'apartament de vacances de la família, a Tossa. La matinada de l'1 al 2 d'agost del 2016, cap a les tres de la nit, va fer tocaments als genitals a l'exalumne, que aleshores tenia 11 anys, i li va fer 57 fotografies de caràcter pornogràfic amb el mòbil.

Els Mossos d'Esquadra li van intervenir el telèfon i, després de detenir-lo, a finals del 2017 van fer una entrada i escorcoll al pis del docent, situat a l'avinguda Meridiana de Barcelona. Al domicili, van trobar un portàtil on hi havia 49 imatges i tres vídeos pornogràfics. Segons concreta l'escrit de la Fiscalia, algunes de les fotografies eren de les natges i els genitals del menor i també hi havia imatges on el professor apareixia masturbant l'alumne.

D'entrada, la Fiscalia acusava el docent d'un delicte d'elaboració de pornografia infantil. Finalment, però, el van condemnar per un delicte contra la intimitat perquè, en el moment de fer les fotografies, el menor estava dormint. Segons recull una circular de la Fiscalia, si el menor no és conscient de la captació d'imatges «no resulta lesionada la indemnitat sexual».

Pel delicte contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge, l'Audiència de Girona va condemnar Agustín Vadillo a dos anys i mig de presó i a pagar una multa de 3.240 euros. Per l'abús sexual a menor de 16 anys amb una atenuant de reparació del dany li va imposar una pena de quatre anys de presó. A més, no podrà treballar amb menors durant nou anys. També s'haurà de passar vuit anys en llibertat vigilada i no es podrà apropar a menys d'un quilòmetre del menor durant almenys 18 anys. En concepte de responsabilitat, haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.000 euros, dels quals ja n'ha consignat 8.000. L'acusat està en presó preventiva des de finals del 2017.



Condemna prèvia

El Jutjat Penal 1 de Saragossa ja va condemnar el professor l'any 2005. En aquella ocasió, li va imposar una pena d'un any i mig de presó per fer tocaments a un altre menor el setembre del 2004. Segons fonts judicials, també va ser una sentència per conformitat perquè Vadillo va reconèixer els fets. Tot i això, va continuar exercint com a docent i treballant amb menors.

Les mateixes fonts indiquen que un jutjat d'instrucció de Barcelona també va obrir una investigació, que va acabar arxivada, després de localitzar un llapis de memòria a un lladre que podia ser propietat del processat i on hi apareixien també imatges pornogràfiques que podrien ser de menors.