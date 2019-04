La Generalitat inicia els tràmits per expropiar 200 finques per allargar la C-32

La Generalitat inicia els tràmits per expropiar 200 finques per allargar la C-32 Lloret de Mar

La Generalitat va obrir ahir el període d'informació pública sobre les 207 parcel·les que vol expropiar per poder construir el ramal de la C-32 que ha d'unir Tordera amb Lloret de Mar. La majoria de les finques es concentren a Lloret de Mar (96), tot i que també n'hi ha a Blanes (48) i a Tordera (63).

L'anunci va aparèixer publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) conjuntament amb tots els terrenys que vol expropiar. D'aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat tira endavant amb un projecte paral·lel al que el TSJC va suspendre de forma cautelar. A partir d'ara, i fins al 21 de maig, els propietaris afectats poden presentar al·legacions en contra de l'expropiació.

Aquest és un procés paral·lel a les obres de la carretera, que tal com va confirmar Territori encara està pendent d'adjudicació. Les que sí que ja van començar fa dues setmanes són les obres per desviar els serveis de subministrament a tota la zona afectada per les obres.

De moment, la maquinària segueix removent la terra per agafar cales a diferents punts dels municipis de Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Es preveu que pròximament es comencin a desviar els serveis bàsics com ara la llum, l'aigua o la telefonia. Les tasques prèvies a l'inici de les obres d'allargament duraran uns nou mesos.

L'arribada de la maquinària ja va generar el rebuig de la plataforma SOS Costa Brava, que va demanar aturar les obres fins que no hi hagi una resolució judicial al recurs que s'ha presentat contra l'estudi informatiu. Es tracta del segon procés judicial que s'obre contra aquest ramal. El primer va acabar amb una ordre de suspensió cautelar de les obres per part del TSJC ara fa dos anys.

Davant de la impossibilitat de seguir endavant amb el projecte, el Departament va optar per iniciar els tràmits d'un projecte nou. De tota manera, la plataforma ja va portar l'estudi informatiu als tribunals perquè considera que malmet el territori.