Tossa Unes 18.000 persones al «Font de llum»

Unes 18.000 persones, segons la Policia Local de Tossa, van assistir a la primera edició del «Tossa Font de llum», celebrat el cap de setmana passat, tot i que dissabte no es va poder fer pel fort onatge. Aquest projecte consisteix a fer projeccions sobre les muralles des de la platja Gran fent servir les tècniques del mapping i els efectes de llum i so. La temàtica escollida combina la història del municipi amb esdeveniments com la pirateria, el mar, la pesca o els indians. La pròxima edició de l'espectacle lumínic està prevista per als dies 3, 4, 17 i 18 de maig.