Bolca un camió entre Blanes i Tordera i causa un tall de trànsit de més de quatre hores

Un accident de trànsit ahir al matí a la GI-600 a Blanes va provocar un tall viari de més de quatre hores. El sinistre viari va tenir lloc pels volts de dos quarts de sis del matí quan un camió de grans dimensions va bolcar a tocar d'una rotonda que hi ha a Mas Cremat, l'entrada de Blanes venint de Tordera, a l'altura del quilòmetre 4.

Fins al lloc s'hi van traslladar els serveis d'emergències entre els quals el SEM, els bombers i la Policia Local.

En el sinistre viari, el conductor del tràiler va resultar ferit de poca gravetat. Tot i això, el SEM el va evacuar en ambulància fins a l'Hospital Comarcal de Blanes.

A causa de l'accident, la carretera Gi-600 va quedar tallada al trànsit en aquest punt i es van haver de fer desviaments per la carretera Gi-682.

Tot i l'aparatositat del sinistre viari, ja que el tràiler va quedar bolcat al costat de la via, la càrrega que transportava -panells solars- no es va espargir per la via. L'accident va tenir lloc quan el vehicle sortia de l'avinguda d'Europa i travessava la rotonda de Mas Cremat –al quilòmetre 4 de la GI-600- en direcció a Tordera.

Respecte a les causes de l'accident, la Policia Local va avançar que després de practicar-li la prova de l'alcoholèmia al conductor del vehicle accidentat, aquesta va ser negativa. Per poder retirar el vehicle d'alt tonatge van ser necessaris tres vehicles: dues grues i un camió-grua, que van iniciar l'operació pels volts de quarts de nou del matí, finalitzant poc després de dos quarts de deu.

Segons va informar l'Ajuntament de Blanes, el vehicle accidentat mesurava 20 metres d'allargada i per això, van caldre tantes grues per poder retirar-lo de la via.

Durant tota l'operació es va tallar el trànsit del tram afectat de la GI-600 per facilitar les tasques de les grues, desviant la circulació per la GI-682 temporalment. Aquest fet va causar retencions de circulació a la zona, ja que és una hora amb molt de trànsit pels conductors que van a la feina o a acompanyar la mainada als centres escolars.

El tràiler accidentat portava una càrrega de plaques fotovoltaiques procedent de Perpinyà, i circulava en direcció a Terol. El conductor del vehicle, veí de Blanes, va fer nit al seu municipi i havia reprès la ruta ahir al matí.

En l'atenció de l'accident hi van intervenir sis patrulles de la Policia Local de Blanes així com una grua municipal del mateix cos. També hi van participar dos vehicles dels Bombers i una ambulància del SEM, que es va encarregar de traslladar el ferit al centre sanitari. Per la seva banda, una unitat de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat es va ocupar de les tasques de neteja de la via.