Problemes per circular per l'Eix per un camió incendiat de nit a Arbúcies

Un camió ha cremat aquesta nit a l'Eix transversal a l'altura d'Arbúcies i això causa encara problemes a la via. Només hi ha un carril obert al trànsit en sentit Girona.





Aquesta nit hem treballat amb 7 dotacions #bomberscat en l'incendi d'un tràiler a la C-25 a Arbúcies, entre els túnels de Joanet i Les Comes (avís 23.47h). No ferits. S'han muntat 2 línies d'aigua i s'ha treballat amb una retroexcavadora per remoure i acabar de remullar. EXTINGIT pic.twitter.com/BjbRGZ3EyQ — Bombers (@bomberscat) 26 d'abril de 2019

Segons informa Trànsit es fanAquest matí s'està retirant el vehicle pesant que ha quedatA lloc hi ha els Mossos i hi han treballat els Bombers amb diverses dotacions i el SEM. L'incendi es va declarar quan falaven uns deu minuts per les dotze de la nit a l'altura del quilòmetre 211,5 de l'Eix Transversal, en direcció Girona. En concret, en un tram de via que hi haTot i l'espectacularitat de les flames,El vehicle ha quedat ben malmès i els, que hi van intervenir amb set dotacions, van haver de muntar dues línies d'aigua i a més, s'hi vales restes del vehicle pesant.El camió frigorífic transportavaAquest vehicle va quedar a tan sols 100 metres de l'entrada d'un dels túnels.Això va obligar que els Bombers també haguessin de feri per això, tampoc s'hi permetia el pas de vehicles.La via es va tallar al trànsit des del moment dels fets i s'ha reobert el matí, pels volts de les set. Amb tot, llavors s'ha deixat un carril obert ja que s'està retirant el vehicle accidentat.