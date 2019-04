Sant Hilari Sacalm acull dues cries d'òliba al campanar de l'església

El campanar de l'església de Sant Hilari Sacalm s'ha convertit en el nou niu per a una parella de cries d'òliba. Ahir un biòleg va traslladar els dos animals fins al seu nou hàbitat en una caixa niu. L'objectiu és que aquests ocells creixin al municipi i es reintrodueixin dins de la flora i fauna de la zona.

D'aquesta manera, l'Ajuntament també vol aconseguir regular algunes plagues a partir del cicle natural de depredadors, en comptes d'utilitzar pesticides o altres substàncies químiques que danyen l'entorn. El biòleg que va col·locar les dues cries d'òliba, Jordi Baucells, va assegurar que una família d'aquest tipus d'ocells pot arribar a menjar-se uns 2.500 ratolins en un any.

A banda de la caixa niu que s'ha instal·lat en el campanar de l'església, Baucells va col·locar una càmera de vídeo. D'aquesta manera, els alumnes de 4t de primària de l'escola de Sant Josep van poder seguir en directe com aquests animals s'adaptaven a la seva nova casa. A partir d'ara, els alumnes podran anar seguint els dos pollets d'òliba quan vulguin a través de la webcam.

La introducció de les òlibes al campanar de Sant Hilari és un pas més per recuperar part de la flora i fauna que hi havia abans al municipi. En paral·lel, el govern local també està col·locant caixes niu per atraure altres ocells i que ajudin a menjar-se insectes del poble.