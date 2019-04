La colla gegantera de Lloret de Mar participa en el 32è aplec de Copenhaguen

La Colla Gegantera de Lloret participarà fins diumenge en el 32è Aplec Internacional de Cultural Catalana de Copenhaguen que s'organitza en el marc del 48è Timer Festival. Segons va informar el consistori lloretenc, l'entitat organitzadora d'aquest aplec és Adifolk qui ha reunit 25 grups catalans encarregats de portar les tradicions de Catalunya fins a la capital de Dinamarca.

Entre les diferents actuacions hi haurà ballada de sardanes, cantada d'havaneres, jocs tradicionals, cant coral, balls folklòrics, diables, castellers i gegants, concretament la Colla Gegantera de Lloret i els Gegants del Poble Sec de Barcelona. També hi tindrà una presència destacada la gastronomia amb un tast popular del ranxo de Vidreres, l'escudella de Castellterçol i l'escudella de la Seu d'Urgell. La Colla de Lloret va néixer el 2011 i actualment compten amb tres gegants.