El foc d'un camió complica el trànsit gairebé 24 hores a l'Eix a Arbúcies

Un camió de grans dimensions es va incendiar dijous a la nit a l'Eix transversal (C-25), dins el terme municipal d'Arbúcies. Un succés que va complicar la circulació durant el matí i gairebé tota la tarda de l'endemà. La via va quedar tallada al trànsit tota la nit i al matí es va obrir un carril en sentit Girona i es van fer desviaments senyalitzats a la zona.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit (SCT), l'incendi es va declarar quan faltaven uns deu minuts per les dotze de la nit al quilòmetre 211,5 de l'Eix Transversal, en direcció Girona. En concret, en un tram de via que hi ha entre el túnel de Joanet i el de les Comes. Tot i l'espectacularitat de les flames, no es van haver de lamentar ferits.

El vehicle pesant va quedar completament malmès i els Bombers, que hi van intervenir amb set dotacions, van haver de muntar dues línies d'aigua. A més, s'hi va incorporar una retroexcavadora per remoure i acabar de remullar les restes del tràiler. A part dels Bombers, el SEM també va acudir fins al lloc dels fets. El camió frigorífic transportava pernils crus i tota la part de la càrrega i el remolc van quedar cremats. Aquest vehicle va quedar a tan sols 100 metres de l'entrada d'un dels túnels. Aquest fet va obligar els Bombers a fer tasques en aquesta cavitat i per això, tampoc s'hi permetia el pas de vehicles. Una vegada extingit el foc, es van iniciar les tasques per poder retirar el vehicle i el remolc de la calçada. A més, un grup d'operaris de carreteres es van desplaçar fins al lloc per avaluar els danys. A causa de l'efecte de les flames es van haver de fer treballs de reasfaltament d'urgència.

D'altra banda, l'incendi va provocar el tall total de la via fins a les set del matí quan es va reobrir un dels carrils en sentit Girona. Tot i això, al llarg de la jornada es van registrar retencions de prop d'un quilòmetre i complicacions viàries. Les tasques per retirar el vehicle i netejar la calçada es van allargar durant gairebé tot el dia d'ahir.