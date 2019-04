Arbúcies inicia la reforma de les «escaletes»

L'Ajuntament d'Arbúcies ha iniciat, aquesta setmana, les obres de reforma i millora del pas conegut com les «escaletes». Es tracta d'unes escales que connecten els carrers Camprodon, del Pont i Sorrall fins a la plaça de la Vila i tot el nucli històric de la localitat selvatana. El pas restarà tallat mentre durin les obres. Segons va explicar l'alcalde, Pere Garriga, a les xarxes socials, en un document de 1343 ja hi apareixia l'existència d'aquest pas que s'utilitzava per anar als camps de conreu i al camí que portava a Santa Coloma de Farners i a Breda.