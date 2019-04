El burro de Rams enfronta l'Ajuntament de Lloret i l'Església

El passat Diumenge de Rams, es va escenificar a Lloret de Mar l'entrada de Jesús a Jerusalem. Acompanyat pels seus apòstols, nombrosos veïns i veïnes el van rebre, a les dotze del migdia, amb branques de llorer, tal com marca la tradició de la localitat. Res estrany ni problemàtic si no fos per la manera com la persona que interpretava el paper del messies va fer la seva entrada a la plaça de l'Església: muntat a dalt d'un burro. Una actuació prohibida per la nova ordenança municipal de tinença d'animals, aprovada fa un any i que no va passar desapercebuda per alguns ciutadans que es van queixar d'aquest fet a Diari de Girona.

Preguntat sobre aquesta qüestió, el regidor de via pública, Antonio Lorente (PSC), va explicar que quan van rebre la petició en la qual es demanava permís per utilitzar l'animal per a l'escenificació, el consistori va emetre un informe negatiu sobre l'existència de la prohibició contemplada en la nova ordenança municipal. Tot i això, des del consistori tampoc es tenia clar si la petició l'havia realitzat l'entitat cultural Xino-Xano, el rector de la parròquia de Sant Romà, o alguna altra entitat.

Des de Xino-Xano van explicar que ells només s'havien encarregat de repartir les branques de llorer a partir de les onze del matí i que qui havia fet la petició era el mossèn de la parròquia. Per la seva part, el rector de Sant Romà va relatar que havia sol·licitat els permisos pertinents per tal de poder muntar un entarimat i fer la recreació, i que l'hi van concedir. Segons va assegurar, però, en els documents en cap moment s'especifica res relacionat amb la prohibició de l'ús del burro. A més, va precisar que el propietari de l'animal compta amb els permisos per realitzar espectacles públics. Finalment, el rector va recordar que aquesta va ser la segona vegada que es va fer la recreació de l'entrada de Jesús fent servir un ase, i que «l'any passat no hi va haver cap problema». El passat 2018, l'escenificació la va realitzar el Casal de l'Obrera a petició del mossèn de Sant Romà.



Sanció de fins a 1.500 euros

La prohibició està recollida a l'article 12 de l'ordenança de tinença d'animals. Concretament, es tracta del punt en el qual «es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen» com a atraccions firals o d'altres assimilables, amb animals vius. Una categoria en la qual el consistori considera que està inclòs l'ús del burro el Diumenge de Rams.

Saltar-se aquesta prohibició, és a dir, fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles, és considerat com a infracció greu que pot ser penada amb una multa de fins a 1.500 euros. De moment, el cas està en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament, que seran els qui decidiran les conseqüències de la utilització del burro per la festivitat de Rams a Lloret.