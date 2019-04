Troben un home mort amb una ferida d'arma blanca a Sils

Un home de 45 anys i nacionalitat romanesa ha caigut desplomat i ha mort fora del bar Plaça Estació, al carrer Major. Minuts abans s'havia discutit amb una persona a l'interior de l'establiment. L'home presenta, almenys, una ferida d'arma blanca al tòrax, encara que caldrà esperar a conèixer el resultat de l'autòpsia per determinar les causes de la mort.

Segons fonts de la investigació, la víctima mortal és un indigent que residia en una casa ocupada d'aquest municipi català.

Segons sembla, l'home ha sortit del local després de la baralla fins que s'ha desplomat al vestíbul, pràcticament a la sortida de l'estació de tren.

Els Mossos d'Esquadra, que apuntaven inicialment com a probable causa de la mort una parada cardiorespiratòria o un cop, interroguen els testimonis per conèixer els detalls dels fets, sense que, per ara, hi hagi cap persona detinguda.

El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners s'ha fet càrrec de la investigació del cas sense que, per ara, s'hagin pogut determinar les causes de la baralla.

Després de l'aixecament del cadàver, el cos de la víctima es traslladarà a dependències de l'Institut de Medicina Legal de Girona per realitzar l'autòpsia i determinar les causes de la mort