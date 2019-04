L'autòpsia conclou que l'home trobat a Sils va morir d'una ganivetada al cor

La víctima del crim de Sils va morir com a conseqüència d'una ganivetada al cor, segons va confirmar ahir l'autòpsia. L'home de 45 anys i origen romanès no tenia més ferides o contusions causades per una baralla a banda de la que li va provocar la mort.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís sobre una agressió cap a les quatre de la tarda. Segons fonts de la investigació, però, aquella no va ser la primera disputa que hi va haver diumenge.

La víctima, un rodamon que solia passejar els seus gossos per la població, va tenir una primera discussió al bar quan li van recriminar que els animals embrutien el local. La discussió pujada de to no va anar a més i la víctima va marxar del bar, situat davant de l'estació de trens. Més tard, hi va tornar i va reprendre la trifulga armat amb una ampolla de vidre que va trencar per encarar-se amb la gent que hi havia en el local -entre quatre i cinc homes- a banda dels treballadors. La víctima presentava signes d'anar begut.

En aquell moment, es va iniciar una baralla i la investigació apunta que, en el transcurs d'aquesta disputa, van apunyalar la víctima al pit quan es trobava a l'entrada del bar. L'home va creuar el carrer en direcció a l'estació però, just a l'entrada, es va desplomar a terra. Sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo però no van poder fer res per salvar-li la vida.

La comitiva judicial, encapçalada pel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, es va traslladar fins al lloc del fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació i va prendre declaració a testimonis i la policia científica va recollir proves i vestigis per esclarir els fets. El cas es troba sota secret de sumari.

La víctima era un indigent que es coneixia per la zona interior de la comarca, es movia pels pobles de la rodalia de Sils i en aquesta població vivia en una masia que havia ocupat.

Per altra banda, el sospitós de l'agressió es va presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos de Girona ahir a la tarda, segons fonts de la investigació. Els agents el van detenir immediatament. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola que, segons la investigació, va assestar una punyalada al cor a la víctima, un home de 45 anys i d'origen romanès.