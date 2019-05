Arbúcies firma un acord amb un dentista per ajudar veïns amb pocs recursos

L'Ajuntament d'Arbúcies ha signat un acord amb una consulta odontològica local destinat a cobrir diferents serveis a persones del poble amb pocs recursos. Segons va informar ahir el consistori, aquest nou servei municipal, fruit del conveni amb Dentalarb, s'ha creat perquè els veïns i veïnes d'Arbúcies que necessitin serveis d'odontologia i no tinguin els recursos econòmics suficients o limitacions a l'hora de desplaçar-se, puguin fer-ho a un preu assequible i al mateix municipi.

En aquest sentit, l'Ajuntament va ressaltar que s'ha pres aquesta decisió tenint en compte que l'assistència bucodental garantida per la Seguretat Social no ofereix els tractaments necessaris per a una salut dental amb garanties, motiu pel qual les persones que no disposen de recursos econòmics no poden acudir a l'assistència privada amb un risc evident de patologies bucodentals greus.

Per això, el regidor d'Atenció a les Persones, Jaume Salmeron, va explicar que Dentalarb es compromet a oferir, amb tarifes reduïdes i pactades prèviament amb l'Ajuntament, el servei d'odontologia als veïns d'Arbúcies sense recursos suficients per fer front a un tractament privat i que així ho sol·licitin.

Per altra banda, des de la Regidoria d'Atenció a les Persones es farà el seguiment del servei i la valoració socioeconòmica de la situació personal o familiar.