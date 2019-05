Blanes aprova els tràmits perquè Nora passi a ser totalment pública

El ple de Blanes va aprovar ahir els tràmits necessaris perquè l'empresa de neteja i escombraries Nora passi a ser 100% pública. Actualment, aquesta societat encara està integrada en un 50% pel Consell Comarcal de la Selva (CCS), un 40% per la privada Cepsa i un 10% per l'Ajuntament de Blanes. L'octubre del 2018, però, Cepsa va comunicar la seva intenció d'abandonar Nora, motiu pel qual els dos socis públics van haver d'iniciar el procés per poder comprar les accions del privat.

En el ple extraordinari d'ahir es van aprovar, concretament, tres mesures: proveir la tresoreria amb 4.579.942 euros per poder pagar la cancel·lació de crèdits de Nora avalats per Cepsa, mitjançant romanents; autoritzar la compra de 524 accions del total de 3.152 que té el soci privat per un preu màxim de 103.490 euros, de manera que l'ens blanenc passarà a tenir el 16,65% de la societat; i proporcionar a Nora un préstec per assumir els costos de funcionament dels serveis a la localitat blanenca. Aquest préstec s'haurà de reintegrar en un màxim de 24 mesos i l'import equival com a màxim a dos mesos de la facturació mitjana prevista a Blanes per a 2018.

Tot i això, aquesta empresa no passarà a ser pública del tot fins que el Consell Comarcal de la Selva -l'altra part implicada- porti a terme el mateix procediment. Amb el 40% de les accions, Cepsa s'encarregava de la part comptable i l'estructura interna de la societat. Quan va anunciar la seva intenció de marxar, el president del Consell, Salvador Balliu, va explicar que el motiu era perquè el Ministeri d'Administracions Públiques va declarar Nora empresa pública per ser, el 60% de les accions, propietat d'ens públics i perquè la privada no podia «augmentar els seus beneficis».

Durant el ple, el regidor d'Hisenda, Nicolás Laguna (PSC), va explicar que aquests tràmits suposaran un estalvi per a Blanes, amb una reducció de gairebé un milió d'euros anuals en les factures que paga l'Ajuntament a Nora. Un fet que obligarà el consistori a revisar a la baixa l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa d'escombraries per a 2020.

A més, Laguna va especificar que l'acord adoptat no modifica la capacitat d'endeutament de l'Ajuntament i que això és positiu per les inversions que decideixi iniciar la nova Corporació del 2019-2022; i que, quan finalitzi la transformació de Nora en una societat pública, l'ens blanenc i el Consell Comarcal podran declarar la societat mitjà propi, un fet que legalment suposa un nou tractament de l'Impost sobre Valor Afegit (IVA) i que suposarà una nova reducció de l'esforç que han de fer els contribuents. El punt va ser aprovat amb 18 vots a favor (PSC, ERC, Cs, PDeCAT, Batega, ICV-EUiA, PP) i dues abstencions (la CUP).