Blanes pagarà 646.000 euros a una veïna per un error urbanístic del 2006

El ple de Blanes va aprovar, per unanimitat, indemnitzar una veïna amb 646.536,72 euros per un error urbanístic comès l'any 2006 durant el govern socialista encapçalat per l'exalcalde Josep Marigó. Segons es va recordar en el ple de dimarts a la tarda, tot aquest procés es va iniciar fa 13 anys quan la junta de govern local d'aquell moment va donar llicència a la constructora Gestió Immobiliària Costacat SL per poder construir un bloc de 15 pisos al passeig de Santa Bàrbara, a la zona de Mont-Ferrant.

Conegut com «l'edifici del bolet», aquest es va construir enganxat a una casa unifamiliar sense respectar els tres metres de separació obligats segons el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) vigent en aquell moment.

Els propietaris d'aquesta finca privada van denunciar aquesta vulneració al jutjat Contenciós administratiu de Girona, que, el 2008 -quan governava el convergent Josep Trias- els va donar la raó a través d'una sentència que va ratificar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquest ens judicial també va declarar nul·la la llicència donada a la constructora i tot i que l'Ajuntament hi va presentar recurs, finalment va resoldre que calia enderrocar l'edifici.

Un any després, a finals del 2011, un altre jutge de l'Audiència de Girona va anul·lar la llicència de primera ocupació d'aquest bloc de pisos, al mateix temps que el consistori recorria la sentència d'enderroc.

I mentre el procés judicial seguia el seu curs, es van produir dos fets rellevants: un el 2010, quan es va canviar el POUM i la nova normativa permetia construir l'edifici altre cop al mateix lloc. I l'altre el 2012, quan l'Ajuntament -de nou en mans de Marigó- va desestimar una dotzena de reclamacions per responsabilitat patrimonial presentades pels veïns del bloc, que exigien indemnitzacions per «danys morals»; «impediment al gaudi normal del seu habitatge»; «per pèrdua del valor de la seva propietat» i «per pèrdua del dret a deducció per adquisició de domicili habitual». Uns danys que el govern blanenc va considerar que «encara no s'havien produït», ja que el bloc seguia en peu.

El gir definitiu en el procés va arribar el gener del 2013, quan el TSJC va sentenciar que no calia enderrocar el polèmic edifici del passeig de Santa Bàrbara. La nova sentència revocava l'anterior i establia també que la veïna demandant podia demanar una indemnització a l'ens de Blanes.

La xifra que s'havia de pagar a la veïna demandant i fixada el març del 2016 pel contenciós de Girona va ser d'un total de 259.816 euros, desglossats en: 40.959 euros en despeses processals; 20.000 euros en danys morals; i 198.857 euros en depreciació d'habitatge.

L'Ajuntament va apel·lar llavors, altra vegada, al TSJC per demanar una suspensió del procés amb l'objectiu d'assolir un acord extrajudicial amb la veïna afectada.



La fi d'un llarg litigi?

Finalment, en el ple extraordinari de dimarts, i sota el govern dels socialistes liderat per l'alcalde Mario Ros, es va aprovar pagar una quantitat total de 646.536,72 euros. Tot i això, ara caldrà que la part demandant accepti, i encara pot ser que es produeixi un nou gir en aquest cas que ja fa més d'una dècada que dura.

El polèmic bloc de pisos és el que està situat en el número 5 del carrer Santa Bàrbara i està compost de 15 habitatges, un aparcament de 13 places, cinc aparcaments, i 10 trasters.