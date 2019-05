Breda organitza una neteja forestal d'un tram de la ruta de les fonts el dissabte

L'Ajuntament de Breda ha organitzat una neteja forestal d'un tram de la Ruta de les Fonts de Breda per al pròxim dissabte, 4 de maig. Concretament es tracta del camí que uneix les carreteres GI-552 i GIV-5521 passant per la Font de Sant Salvador. Segons va informar el consistori, l'activitat durarà unes tres hores i servirà per netejar el camí de brutícia i de restes forestals per deixar-lo net i facilitar el trànsit.

L'activitat està oberta a tothom. Només cal acudir al punt de trobada, situat a la cruïlla del restaurant Can Mariano, a dos quarts de nou del matí i portar guants.