Passa a disposició judicial el sospitós de matar un home d'una ganivetada a Sils

El sospitós de matar un home d'una ganivetada a Sils ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners poc abans de dos quarts d'onze del matí. L'home es va entregar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'endemà dels fets.

Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola que, segons la investigació, va assestar una punyalada al cor a la víctima, un home de 45 anys i d'origen romanès.

La investigació apunta que l'agressió va tenir lloc a l'entrada del bar que hi ha davant de l'estació de tren, després d'una discussió entre la víctima i un grup de persones que hi havia al local, entre les quals hi hauria el sospitós. Després de rebre la ganivetada, l'home va creuar el carrer cap a l'estació però va caure estès a terra i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida.