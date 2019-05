Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home d'una ganivetada a Sils

Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home d'una ganivetada a Sils ACN

El jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home d'una ganivetada a Sils (Selva) diumenge passat. Després de més de quatre hores de compareixença, l'advocat del sospitós, Carles Monguilod, ha explicat que el seu client ha defensat davant del jutge que va actuar en "legítima defensa" i que no tenia cap voluntat de fer mal a la víctima. Monguilod ha dit també que hi ha unes imatges que es van gravar a l'interior del bar que demostren aquesta versió i que corroborarien que la víctima va entrar al bar de l'estació de tren amb una ampolla trencada i va "atacar" diverses persones que hi havia dins. "No en va ferir cap de miracle probablement perquè aquesta persona va intervenir", ha dit Monguilod. En aquest sentit, ha anunciat que presentaran un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Girona.

Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home a Sils d'una ganivetada. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest dijous cap a les onze del matí després que dilluns s'entregués voluntàriament als Mossos i n'ha sortit quatre hores després.

Segons ha explicat el seu advocat, l'home ha defensat davant del jutge que va actuar en "legítima defensa" i sense intenció de lesionar la víctima. Monguilod ha explicat també que hi ha unes imatges que s'haurien gravat des de dins del bar on es va produir la disputa que demostrarien la versió del detingut. Segons ha dit, la víctima va entrar al local amb una ampolla trencada i va "atacar" diverses persones que hi havia a l'interior.

"No en va ferir cap de miracle i probablement no va fer mal a ningú perquè va intervenir aquesta persona", ha afegit. Per això, s'oposa a la presó provisional que ha decretat el jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners i ja ha anunciat que presentaran un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Girona.

Els fets van passar diumenge cap a les quatre de la tarda. Segons la investigació, la disputa s'hauria iniciat al bar que hi ha davant de l'estació. La víctima, un rodamón de 45 anys i d'origen romanès que solia passejar els seus gossos per la població, va tenir una primera discussió al bar quan li van recriminar que els animals embrutien el local.

La discussió pujada de to no va anar a més i la víctima va marxar del bar, situat davant de l'estació de trens. Més tard hi va tornar i van reprendre la trifulga. En aquell moment a l'establiment hi havia un grup de mitja dotzena de persones.

La investigació apunta que, en el transcurs d'aquesta disputa, la víctima va rebre la punyalada al pit. L'home va creuar el carrer en direcció a l'estació però, just a l'entrada, es va desplomar a terra. Sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo però no van poder fer res per salvar-li la vida.

L'autòpsia va determinar que l'home va morir com a conseqüència de la ganivetada al cor.

El sospitós es va entregar a la comissaria dels Mossos de Girona l'endemà dels fets.