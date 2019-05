Baralles a la zona d'oci dels Pins amb diversos ferits, un d'ells per arma blanca

La festivitat de l'1 de Maig va començar amb problemes a la zona d'oci dels Pins de Blanes. La matinada de dimarts es van produir diverses baralles i una d'elles amb molts participants -entre menors de Blanes i d'altres foranis- que va acabar amb un jove amb una ferida per arma blanca a l'esquena i cinc joves amb contusions. El controlador d'un dels locals també va acabar amb ferides. Tots amb excepció del de l'arma blanca, ferits de caràcter lleu.

La Policia Local de Blanes va anar de bòlit a partir de les cinc de la matinada ja que hi havia molta gent a la zona i hi havia grupets que es barallaven. Al final es va produir una baralla entre nois de nacionalitat dominicana contra joves de Blanes, la majoria menors d'edat.

La Policia Local va demanar suport als Mossos que hi van anar al final del servei, segons asseguren fonts policials. Els agents locals van traslladar a lloc fins a cinc unitats. Els fets van ocórrer a l'àrea del barri dels Pins, on hi ha diverses discoteques. Una d'elles, cal recordar que per decret ha hagut d'avançar el tancament de les sis a les quatre de la matinada. I això que es feia per intentar que no hi hagués problemes a la zona dels Pins i la Plantera, sembla que en aquest cas va funcionar. Perquè els joves es desplacen en una altra discoteca de la zona i, per tant, molts d'ells acaben sortint-ne i tornen a realitzar atacs de vandalisme i en el cas del dimarts, amb baralles.

Els fets d'aquesta setmana van culminar amb una baralla més nombrosa, que va deixar un jove amb una ganivetada a l'esquena, que va ingressar a l'hospital però evoluciona favorablement i no està ferit de gravetat. La Policia Local va detenir el presumpte autor dels fets ràpidament: un jove de 20 anys, que procedeix de Sud-Amèrica i que va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions.

Per altra banda, almenys cinc nois van acabar ferits amb contusions i alguns d'ells, amb el nas i llavis trencats. I un controlador d'accés d'un dels locals també va acabar ferit.

Durant tota la nit hi va haver baralles a la zona i quan la gent va sortir de les discoteques va haver de tornar a fora i van haver d'anar a peu cap a la zona de l'estació ja que a l'hora que tanquen les altres que no tenen vigent el decret ja no tenen bus de recollida. El fet de tornar a peu pel barri dels Pins i la Plantera va provocar que els joves tornessin a peu i això va acabar amb trencament de retrovisors de vehicles, aquest cop a almenys una vintena, contenidors per terra, entre altres. Per frenar aquestes situacions, algunes vegades s'han muntat dispositius entre Mossos i Policia Local a l'àrea de l'estació.