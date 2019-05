Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'un home a Sils diumenge passat d'una ganivetada al cor. L'arrestat va passar a disposició judicial ahir cap a les onze del matí després que dilluns s'entregués voluntàriament als Mossos i en va sortir quatre hores després. Segons va explicar el seu advocat, Carles Monguilod, l'home va defensar davant del jutge que va actuar en «legítima defensa» i sense intenció de lesionar la víctima. Monguilod va explicar també que hi ha unes imatges que s'haurien gravat des de dins del bar on es va produir la disputa que demostrarien la versió del detingut.

Segons va dir, la víctima va entrar al local amb una ampolla trencada i va «atacar» diverses persones que hi havia a l'interior. «No en va ferir cap de miracle i probablement no va fer mal a ningú perquè va intervenir aquesta persona», va afegir.

Per això, es va oposar a la presó provisional decretada pel jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners i ja va anunciar que presentaran un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Girona.