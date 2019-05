L'Ajuntament d'Arbúcies ha aturat 35 desnonaments en menys de quatre anys

L'Ajuntament d'Arbúcies ha aconseguit aturar 35 desnonaments des del setembre del 2015, la majoria amb menors implicats. Així ho va detallar el regidor d'Atenció i Serveis a les Persones, Jaume Salmeron (Entesa) qui va especificar que els dos últims es van aturar a finals del mes passat.

El primer, el dia 22 d'abril, quan estava previst el desnonament d'una família amb un nen de tres anys al seu càrrec i el consistori va aconseguir negociar un lloguer social per evitar que haguessin d'abandonar l'habitatge. El segon, el 25 d'abril, quan després de dos mesos de negociació amb el Banco Santander, es va evitar l'expulsió d'una altra família amb quatre menors implicats. «Darrere de cada cas hi ha molta feinada, però val la pena i pel que fa al poble, està molt ben valorat», va ressaltar Salmeron.

Arbúcies es va declarar Vila Lliure de Desnonaments el setembre de 2015 i es va aprovar un protocol d'atenció a les famílies afectades en coordinació amb l'àrea d'atenció a les persones, habitatge, governació i jutjat de pau. Quan aquest protocol s'activa, serveis socials elabora un informe de vulnerabilitat; des d'alcaldia i la regidoria d'Atenció a les Persones s'envien cartes al jutjat demanant l'aturada del desnonament i s'obren negociacions amb els propietaris o les entitats financeres per intentar trobar la millor solució per a la persona o família afectada. «La prioritat és sempre aturar el desnonament i després, buscar una solució tenint en compte si es tracta d'un lloguer o una hipoteca o si hi ha menors implicats o no, entre altres aspectes», va explicar l'edil arbucienc.

Actualment, en aquesta localitat selvatana, es compta amb tres habitatges destinats a pal·liar problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Un va ser cedit per la Caixa després d'arribar un acord amb el consistori. L'altra, és fruit d'una herència que va rebre l'ens. I un tercer, un petit pis, es destina de manera temporal a persones que pateixen, entre altres casos, violència de gènere o que dormen habitualment al carrer. «Encara falta fer un impuls fort a l'habitatge social en el poble perquè la necessitat hi és», va ressaltar Salmeron.

En aquest sentit, va avançar que des del govern arbucienc ja estan treballant en un parell de projectes destinats a promoure una quinzena de domicilis socials amb lloguers assequibles i a crear una borsa d'aquest tipus d'habitatges. Tot i això, són conscients que el pròxim 26 de maig se celebren les eleccions municipals i que, en cas de no guanyar Entesa, aquest pla es podria quedar sense desenvolupar-se.

Segons Salmeron, però, independentment del que pugui passar a les urnes, després de gairebé quatre anys, els veïns ja coneixen el protocol i per a ells, aquest fet és molt positiu.