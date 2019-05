Cau un grup que va estafar 360.000 euros a una agència de viatges de la Selva

La Guàrdia Civil va desarticular, el passat 17 d'abril, un grup criminal que hauria estafat 360.000 euros a una agència de viatges. Els agents van detenir un home i una dona de nacionalitat espanyola, que estaven en cerca i captura, i una tercera persona, de nacionalitat pakistanesa. Els arrestats estan acusats de delictes d'estafa continuada, apropiació indeguda i falsedat documental.

L'operació Prevod va començar a mitjans de l'any 2017 quan l'apoderat d'una agència de viatges de la comarca de la Selva va presentar una denúncia davant la Policia Judicial de Girona. L'home afirmava que en la comptabilitat de l'empresa hi havia trobat diferents transferències bancàries irregulars en conceptes de pagaments de serveis que es realitzaven a números de compte desconeguts i s'havien fet des del 2012 fins al 2014. E

ls guàrdies civils van descobrir com s'havien fet 50 transferències irregulars per valor de 360.000 euros.

Els agents també van comprovar com una treballadora que tenia accés al sistema comptable editava els comptes dels clients i disfressava els comptes on transferia els diners il·legalment com a comptes de pagament a establiments i grups hotelers amb els quals treballava normalment.

Per fer-ho, utilitzava com a justificant el pagament de reserves anul·lades o falsejades directament. Els policies van poder acreditar que l'organització feia servir cinc comptes bancaris de diferents entitats per aconseguir el frau i que les extraccions de diners es realitzaven des de caixers i per imports de 1.000 i 10.000 euros.

Els policies van instruir diligències que van ser lliurades juntament amb els detinguts al Jutjat d'Instrucció número 2 de Blanes.