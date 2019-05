Els veïns s'organitzen per acabar amb el vandalisme a la zona d'oci de Blanes

Acabar d'una vegada per totes amb els problemes de vandalisme i inseguretat que pateixen els veïns dels barris de la Plantera i els Pins de Blanes, on es concentra la zona d'oci nocturn del poble. Aquest és l'objectiu que s'han marcat un grup de residents d'aquests sectors que, farts de les molèsties i els danys que pateixen quotidianament, han decidit organitzar-se per realitzar accions que permetin solucionar aquesta situació d'una vegada per totes.

Segons expliquen a Diari de Girona, el principal problema que existeix en aquest espai és la presència de menors que arriben a les deu de la nit amb el tren des de Badalona, Montgat, o Pineda de Mar i que, equipats amb ampolles d'alcohol, es dediquen a consumir en carrers, places i, fins i tot, en els portals dels edificis.

«Sovint, no poden entrar a les discoteques per l'edat i es queden al carrer bevent, cridant, orinant, barallant-se i trencant vidres i retrovisors dels vehicles», explica un veí que prefereix no revelar el seu nom per por a represàlies.

Relata també que, fins i tot, han arribat a trobar joves tenint relacions sexuals o noies de 15 o 16 anys oferint favors sexuals a canvi de 10 euros a les entrades dels edificis.

«No és només un problema de descans i de destrucció de la propietat privada. És un tema d'inseguretat ciutadana», afegeix aquest resident, que precisa que la majoria de veïns «no està en contra del fet que hi hagi discoteques sinó de l'oferta lúdica que s'hi ofereix».

Per tot plegat, un nombrós grup de residents d'aquests dos barris s'han començat a organitzar per posar en marxa diferents iniciatives que suposin un canvi «real». De moment, ja estan treballant en la creació d'una plataforma d'afectats a partir de la qual coordinar les futures accions. Tot i això, i mentre es desenvolupa aquest procés, ja s'han posat mans a l'obra.

A través de la plataforma Change.org dissabte passat van iniciar una recollida de signatures -ahir ja en portaven més de 200- per demanar una «solució a les discoteques conflictives». També està prevista la instal·lació d'una carpa, durant tres dies, on s'informarà els blanencs i blanenques de les situacions que es pateixen en aquests barris.

«El que volem és conscienciar a tothom que aquest és un problema de tot el poble. I que si s'han de tallar carreteres, ens donin suport i facin propostes», explica un dels veïns del grup. Aquesta carpa es podrà trobar el 19 de maig al passeig del Mar, el 2 de juny a l'avinguda Catalunya de la Plantera, i el 9 de juny a la plaça del Vilar. Amb aquesta acció també esperen que els polítics i les administracions públiques comencin a moure's i aplicar mesures «reals i eficaces» com «tenir la voluntat de canviar ordenances».

En aquest sentit, critiquen que el decret aplicat per l'Ajuntament de fer tancar dues discoteques -Arena i la Sala Vega- a les quatre de la matinada en lloc de les sis, no ha «servit de res», perquè els joves estan dues hores voltant pels carrers i fent destrosses mentre esperen el primer tren.

Finalment, també s'ha convocat una reunió en un hotel dels Pins amb tots els presidents de les comunitats de veïns per parlar sobre aquest vandalisme.



Lluita a «llarg termini»

Des d'aquest grup de veïns, apunten que només hi ha tres solucions a aquest conflicte, que fa anys que dura: traslladar les discoteques a un altre sector del municipi; canviar l'oferta lúdica actual per evitar la presència de menors; o que el consistori i els locals d'oci nocturn assumeixin els desperfectes que aquestes persones causen als residents.

En aquest sentit, critiquen la poca implicació política en la resolució del conflicte, ja que «no haurien de ser els ciutadans els que proposin les solucions» i remarquen que, tot i que saben que aquesta és una «lluita a llarg termini», no estan disposats a «llençar la tovallola».