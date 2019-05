Blanes. S'inicien les jornades dedicades a la gamba

Blanes celebra, aquest mes de maig, la quarta edició de les jornades gastronòmiques dedicades a la gamba, un producte que reivindica com a propi. Segons va informar ahir l'Ajuntament, enguany hi participen 11 restaurants que inclouen en el seu menú la gamba que es pesca al Canó de Blanes, la vall més gran que hi ha al mar Mediterrani. Les jornades gastronòmiques s'allargaran fins al pròxim 31 de maig i els preus dels menús dels restaurants participants oscil·len dels 16 euros, el més barat, fins als 135 euros, el més car.