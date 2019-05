Ensenyament anuncia que Lloret tindrà un nou institut escola el curs 2020-2021

Els terrenys on van els mòduls.

Els terrenys on van els mòduls. Aj. de LLoret

Lloret de Mar podria tenir el reclamat institut escola el curs 2020-2021. Segons va informar Nova Ràdio Lloret, així ho hauria avançat el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, a l'alcalde, Jaume Dulsat, durant una reunió mantinguda fa uns dies i després de l'aprovació en el ple d'una moció de la Interampa que reclamava millores eductives. Dulsat va estar acompanyat dels tinents d'alcalde, Jordi Orobitg i Antonio Lorente. La Interampa i la regidora d'Educació no hi van poder assistir per motius personals.

Segons l'emissora local, Bargalló no va descartar que, fins i tot, es puguin posar en marxa dos centres d'aquesta categoria de màxima complexitat, però cap de cara al pròxim curs, 2019-2020.

El que sí que es posarà en marxa el pròxim curs serà el nou institut Sant Quirze, que comptarà amb tres espais d'aula i un espai diàfan d'administració i sala de professors. Aquest centre estarà ubicat, temporalment, en mòduls al barri del Rieral mentre es construeix l'edifici d'obra nova. De moment, s'hi col·locaran tres o quatre mòduls prefabricats que acolliran una seixantena d'alumnes de primer d'ESO. La previsió és que cada any s'incorporin nous mòduls per als nous cursos. Pel que fa al nom del centre, aquest té l'origen en els terrenys que acolliran en un futur l'edifici de l'institut, situats al costat de l'ermita de Sant Quirze.