Introdueixen drons per primera vegada en un simulacre d'emergència real a Vilobí d'Onyar ACN

Vilobí d'Onyar (Selva) ha viscut el primer simulacre d'emergència real on s'han utilitzat drons, per part del cos de Mossos d'Esquadra. L'objectiu és que a través d'aquesta tecnologia es pugui operar amb "més eficiència" a la zona on s'ha produït la catàstrofe, ja que "dona informació més rellevant" a la sala de coordinació en els primers moments. L'escena reproduïda aquest dijous ha estat un accident aeri a prop de l'Aeroport Girona Costa Brava. A més, també permet custodiar la caixa negra de l'avió i ajuda als investigadors a esbrinar què ha passat gràcies a una pla general des de l'aire. De moment aquesta tecnologia només s'havia utilitzat en simulacres parcials. L'exercici ha obligat a activar una trentena de dotacions de diferents cossos de seguretat i emergències.