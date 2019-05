L'AMPA d'una llar d'infants de Santa Coloma vol evitar que la tanquin el juny

L'escola bressol La Miraculosa de Santa Coloma de Farners acull, actualment, 75 menors d'entre 4 mesos i 3 anys. El pròxim setembre però, aquesta mainada haurà de buscar un nou centre on anar, ja que l'escola té previst tancar definitivament les portes a finals de curs i després de funcionar des de l'any 1942. Una decisió que els gestors d'aquesta escola bressol privada, la Fundació Escola Vicenciana, va comunicar a les famílies a finals del febrer passat al·legant «manca de viabilitat econòmica».

Des d'aquell moment, l'Associació de Pares i Mares del centre (AMPA) ha lluitat amb dents i ungles per evitar que aquest tancament acabi esdevenint una realitat, un objectiu que més de dos mesos després, encara no han aconseguit, tot i que de moment, no tenen cap intenció de rendir-se.

Segons expliquen des de l'AMPA, el primer que van fer després de conèixer la notícia va ser demanar l'estat de comptes de l'escola bressol, ja que els gestors asseguraven que les pèrdues eren d'entre 30.000 i 40.000 euros anuals. Per això, des de l'Associació van portar els comptes a analitzar i van comprovar que, tot i que efectivament es produïen pèrdues, les xifres «no quadraven».

Paral·lelament, van iniciar una recollida de signatures -en van aconseguir més d'un miler- contra el tancament de la llar d'infants i van demanar diverses reunions tant amb l'Ajuntament com amb els responsables del centre per intentar trobar alguna opció per mantenir La Miraculosa oberta. Trobades que fins ara, no han donat els resultats esperats.

Al consistori, els pares i mares expliquen que els van demanar que els ajudessin a garantir la viabilitat econòmica del centre durant un any més, en forma de partida pressupostària extra. «Això anava acompanyat d'un requisit al nostre parer del tot inviable per manca de recursos i disponibilitat, com ara que dues de les mestres n'assumissin la titularitat o bé que ho fes l'AMPA», especifiquen en un comunicat.



Possible solució

Mentrestant, també es van posar en contacte amb les fundacions Suara o Pere Tarrés que, tot i mostrar-se interessades a assumir-ne la gestió, consideren que tenen molt poc temps de marge per prendre una decisió i que, per tant, ja seria de cara el curs 2020-2021. «Per això, hem demanat a l'Ajuntament que assumeixi la gestió el pròxim curs, una proposta a la qual ens han dit que no perquè ja gestionen les dues llars d'infants públiques de Santa Coloma», explica un membre de l'AMPA qui ressalta que les famílies se senten «desemparades».

En aquest sentit, critiquen que actualment hi ha 55 nens i nenes inscrits per al pròxim curs i 11 nadons que havien de començar el setembre i que no tots tindran plaça a les dues escoles bressol públiques existents a la capital selvatana. «Moltes llars d'infants d'altres pobles ja fa temps que tenen les preinscripcions obertes i per nosaltres ja és molt tard. A més, algunes no tenen servei de menjador», lamenta aquest familiar afectat.

«El panorama que ens trobem és desolador: nens i nenes de P1 que per un any hauran de canviar d'escola, amb el consegüent desgast i trasbals; apartats de la seva educadora i de l'entorn que els ha donat protecció durant els seus primers mesos i anys de vida», lamenta l'AMPA en el comunicat fet públic dimarts passat, que fa una «crida desesperada a evitar aquesta situació».

Ahir al vespre hi havia prevista una nova reunió entre l'Associació de Mares i Pares de La Miraculosa, amb representants de l'equip de govern municipal i dels grups de l'oposició per seguir parlant de possibles opcions al tancament. Aquesta escola bressol és la més gran de la localitat selvatana amb gairebé 90 places.