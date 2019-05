Santa Coloma de Farners instal·larà càmeres de vigilància en nou punts

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha convocat un concurs públic per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en nou punts estratègics del municipi. Els aparells llegiran i identificaran les matrícules dels vehicles que circulin pels espais on s'instal·laran. La prioritat són els accessos a la població.

Per això, se n'han previst a la carretera d'Anglès, la de Sant Hilari, la de Castanyet, la de Sils i la dels Banys. A banda, també se'n col·locaran als accessos de les urbanitzacions de Santa Coloma Residencial, Can Malladó-Can Camps i Masserra.

La mesura, que preveu un import màxim de licitació de 70.000 euros, es pren després de l'aprovació de diverses mocions que demanaven augmentar la protecció del municipi arran de l'increment de fets delictius que han patit diversos municipis de les comarques gironines.

D'aquesta manera Santa Coloma s'uneix a la mesura implantada en altres municipis selvatans. A Vilobí d'Onyar, el ple municipal va aprovar a principis d'any la compra de nou càmeres lectores de matrícules que s'instal·laran a les entrades dels tres pobles del municipi: Vilobí, Salitja i Sant Dalmai. També a Vidreres, el consistori va instal·lar, de manera autònoma, tres càmeres per vigilar cada accés a la localitat: per Girona, per Platja d'Aro i per Lloret de Mar. Un dels últims llocs en anunciar la instal·lació de càmeres d'aquest tipus va ser Tossa de Mar, quan a finals de març, l'Ajuntament va fer públic que instal·larà sis noves càmeres de seguretat a diferents punts de la localitat com el nucli antic o el passeig Marítim. De fet, l'any 2017 ja es van instal·lar set aparells de videovigilància equipats amb tecnologia de lectura de matrícules. Aquestes càmeres es van situar als tres accessos del municipi i al nucli.