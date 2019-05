Blanes obligarà a tots els locals de la zona d'oci nocturn a tancar dues hores abans

L'Ajuntament de Blanes ha decidit ampliar la reducció de l'horari de tancament a tots els locals d'oci nocturn de la zona dels Pins de Blanes. Fins ara, aquesta mesura només afectava la discoteca Arena i la Sala Vega, però amb aquesta nova decisió, s'hi afegiran sis establiments més que hauran de tancar dues hores abans i durant nou mesos: la discoteca Essència, la Sant Jordi, Live Cotton, Núue, Cyan i D&G.

Segons va informar ahir l'Ajuntament, aquesta mesura s'aplicarà amb l'objectiu de «solucionar els problemes de seguretat i incivisme» que es produeixen en aquest sector les vigílies de festius i caps de setmana. Actes vandàlics que els veïns fa anys que denuncien i entre els quals destaquen: baralles, destrossa de mobiliari públic i vehicles particulars, consum de drogues i alcohol als carrers, o fins i tot, pràctiques sexuals en els portals dels edificis.

Aquest nou decret, que s'aplicarà d'aquí a deu dies, tindrà un termini de nou mesos i afectarà, concretament, les discoteques i sales de ball i de festes ubicats entre els carrers Astúries, Lluís Companys, passeig de S'Abanell, Enric Morera, Cristòfol Colom i Formentera. A diferència dels aplicats anteriorment però, aquesta vegada es diferenciaran dos tipus de tancament: l'ordinari, pels dies feiners quan els locals hauran de tancar a les tres de la matinada; i pels divendres, dissabtes i vigília de festius, quan s'haurà de fer a les quatre de la matinada. Respecte als períodes de vacances i determinats festius, l'horari de tancament genèric serà a tres quarts de quatre de la matinada, mentre que les matinades de divendres, dissabtes i vigílies de festius serà una hora més tard, a tres quarts de cinc de la matinada. A diferència dels decrets de tancament emesos fins ara, està previst que hi hagi 10 dies d'audiència per veure què n'opina el sector abans que pugui fer-se efectiu.



Aldarulls el 30 d'abril

Sobre aquest nou decret, l'Ajuntament va explicar ahir a través d'un comunicat que es deu, sobretot, als aldarulls que es van produir el passat 30 d'abril, quan es van desencadenar nombroses baralles, destrosses a vehicles i, fins i tot, un jove menor d'edat va resultar ferit lleu per arma blanca. Aquell nou capítol d'incivisme, va provocar que dos dies més tard es convoqués una reunió d'urgència amb els caps de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, presidida per l'alcalde de Blanes, Mario Ros, per tal d'acordar noves accions, una vegada els dos cossos haguessin elaborat un nou informe.

En aquest document, i segons el govern local, es recomanava ampliar la reducció horària a tota la zona lúdica, com ja es va fer amb la discoteca Arena a principis de l'octubre passat i amb la sala Vega, a finals de novembre. De fet, la mesura aplicada en aquests dos locals acabava a finals de maig, però ara amb aquest nou decret però, la reducció s'allargarà fins a principis de l'any 2020. Els cossos policials recorden que la problemàtica l'originen «majoritàriament joves d'entre 16 a 18 anys que venen d'altres poblacions» que, a part de provocar soroll i baralles en la zona lúdica, ho fan també en el camí fins a l'estació de tren. En aquest sentit, l'ajuntament va precisar que, últimament, els cossos policials han hagut d'anar a donar suport als vigilants de l'estació de tren i a l'estació d'autobusos, requerits pels conductors.



Resposta de la Fecasarm

Per la seva part, la patronal catalana de l'oci nocturn, Fecasarm, va criticar ahir que els propietaris del local encara no havien estat informats sobre aquesta mesura que consideren «molt greu» i va avançar que no descarten recórrer a la via penal. «Aquest és un nou acte electoral de cara a la galeria i totalment equivocat perquè atempta contra el turisme», va valorar ahir el representant de la patronal, Joaquim Boadas qui va afegir que «suposarà la ruïna absoluta» per aquests empresaris. «És un fet molt greu que tindrà repercussions perquè l'única finalitat d'aquests decrets és perseguir i arruïnar aquests empresaris», va precisar l'advocat.

En relació amb aquestes acusacions, el representant de la Fecasarm va assegurar que se sustenten, entre d'altres, en les declaracions que hauria fet l'alcalde, Mario Ros, en el ple municipal del 29 de novembre del 2018 quan va «titllar els socis» del propietari de l'Arena de «personatges, per dir-ho d'alguna manera suau i agradable» i els hauria acusat de «saltar-se el decret llei a la torera» per haver obert una altra discoteca a la zona. «És clar que hi ha animadversió i odi envers aquests propietaris», va afegir ahir Boadas. A més, va remarcar que d'ençà que es va reduir l'horari a l'Arena, s'hi han fet més de deu inspeccions en dos mesos. «Com justificarà ara l'alcalde els primers tancaments parcials, i que ara s'apliqui a tota la zona?», va criticar Boadas qui va recalcar que el problema és «d'ordre públic i de manca d'efectius policials» i que «l'alcalde és el responsable del que està passant».

Per tot plegat, des de la Fecasarm van instar ahir al batlle de Blanes a tirar enrere aquest nou decret.