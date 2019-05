Santa Coloma contracta la fundació Astres pel manteniment de les jardineres

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha delegat, a la fundació Astres, el servei de manteniment de les jardineres situades a la via pública del municipi. Segons va informar ahir el consistori, el motiu de la delegació és que la brigada municipal de Parcs i Jardins no pot atendre tan bé com es voldria el manteniment de les desenes de jardineres que hi ha repartides a la població. Amb la voluntat de millorar el servei que es presta, l'Ajuntament ha decidit contractar externament el manteniment a una empresa de jardineria, que complementarà la tasca que realitza la brigada.

Atesa la voluntat municipal de col·laborar amb empreses d'inserció social o amb empreses que treballen amb personal amb diferents graus de discapacitat, i que des de fa anys la Fundació Astres disposa d'un centre de formació ocupacional i inserció laboral de persones amb discapacitat a Santa Coloma, s'ha contractat la fundació per a les tasques de manteniment de les jardineres. L'import anual de la contractació és de 12.463 euros (IVA inclòs).