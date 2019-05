El Suprem condemna un banc a pagar prop de 800.000 euros a l'Ajuntament de Tossa

Catalunya Banc SA haurà de pagar prop de 800.000 euros a l'Ajuntament de Tossa de Mar per vendre-li un producte financer com una assegurança per cobrir possibles pujades del tipus d'interès d'unes operacions de crèdit, sense que se l'informés que el que contractava eren swaps o permutes financeres de tipus d'interès, un producte financer d'alt risc i volatilitat que va acabar sent «altament perjudicial» per l'ens tossenc. Així ho ha decretat el Tribunal Suprem en una sentència en la qual desestima tots els recursos presentats per aquesta entitat financera que, actualment, forma part del grup BBVA.

Segons va explicar ahir l'Ajuntament i ratifica la sentència judicial, els fets es remunten al setembre de l'any 2014, quan l'Ajuntament, governat en aquell moment pel TU i el PSC, va presentar una demanda al jutjat de Blanes contra Catalunya Banc, per exigir el retorn de les quantitats que l'ens municipal va haver de pagar per culpa de la contractació de tres productes financers «altament perjudicials» pel consistori.

Aquests productes financers es van contractar entre els anys 2006 i 2007 i, en alguns casos, tenien vigència fins al 2019. No va ser fins al 2014 quan, com a conseqüència dels treballs en l'aplicació del Pla d'Ajust, l'àrea econòmica del consistori va revisar aquests contractes i es van adonar que l'Ajuntament va ser induït a error: va creure que contractava unes assegurances per cobrir possibles pujades de tipus d'interès d'unes operacions de crèdit que concertava, i realment el que va contractar eren swaps o permutes financeres de tipus d'interès, un producte financer d'alt risc. En aquests contractes, s'estableix que si els tipus d'interès pugen, l'entitat financera paga a l'Ajuntament; però si baixen, és l'Ajuntament qui paga a l'entitat financera. Segons la resolució judicial, però, l'entitat financera no va informar l'ens tossenc dels riscos existents d'una baixada brusca dels tipus d'interès, com va acabar passant, i es van generar pèrdues per al consistori des de la seva contractació.

A la denúncia, el consistori argumentava que l'entitat bancària «no va donar una informació clara i exhaustiva sobre els productes ofertats i contractats», i especificaven que aquests contractes tenen «un important caràcter aleatori o especulatiu que es contradiu frontalment amb el principi d'estabilitat pressupostària que ha de complir l'Ajuntament, atesa la imprevisibilitat de l'evolució dels tipus d'interès».

El febrer de 2016, el Jutjat de Blanes ja va donar la raó a l'Ajuntament i va declarar nuls els contractes i va obligar a Catalunya Banc SA a tornar els diners, però l'entitat ho va recórrer, primer a l'Audiència Provincial de Girona, i després al Tribunal Suprem, que ha acabat donant la raó al consistori. Segons la sentència, Catalunya Banc SA haurà de pagar 678.083 euros més les costes processals, una quantitat que podria ascendir fins a uns 800.000 euros.

No és la primera vegada que l'Ajuntament recupera diners per haver contractat aquests productes. L'any 2016 ja es van recuperar prop de 16.000 euros d'un altre banc. «Si continuem governant, destinarem aquests diners a ampliar el menjador escolar, a arranjar la plaça de Sant Joan o a millorar equipaments com la llar d'infants, la biblioteca o l'arxiu», va dir l'alcaldessa, Gisela Saladich.