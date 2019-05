El barri dels Pescadors de Lloret fa avui una sardinada popular

El barri dels Pescadors de Lloret de Mar celebra, enguany, el seu 56è aniversari. Per això, avui ho festejarà amb una sardinada popular que tindrà un rerefons solidari. Segons va informar Nova Ràdio Lloret, en total es prepararan 60 quilos de sardines i l'àpat inclourà pa amb tomàquet, amanides i vi. Els diners que es recaptin es destinaran a l'hospital sociosanitari d'aquesta localitat selvatana.

El president de l'associació de veïns, Pere Calventus, va explicar a l'emissora local que per participar en la recaptació per a l'hospital sociosanitari hi haurà una guardiola.

La sardinada començarà a dos quarts de deu del matí al barri dels Pescadors.