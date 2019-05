La música electrònica porta la Burés d'Anglès al segle XXI

Portar la música electrònica en un entorn rural, i utilitzant com a escenari una antiga fàbrica industrial. Aquesta és l'aposta feta per cinc joves de la zona del Ter Brugent, impulsant el Bug, un festival de deu hores dedicat a l'art digital i visual i a aquesta varietat musical lligada, massa sovint, a la capital catalana.

La seva primera edició va arrencar ahir, a les set de la tarda, quan la silenciosa sala polivalent de la Burés es va anar omplint de llums, colors i centenars de joves movent-se al ritme d'una música mai reproduïda abans en aquest antic espai industrial. Hora rere hora, els joves -majors de 18 anys- es van deixar portar per un viatge musical i progressiu en el temps a través del pop electrònic i d'autor de Marion Harper o Museless i avançant cap al tecno de la mà d'altres DJs com el gironí Enai, Omvra o Spacer B2B David Lost. I tot plegat, amb la possibilitat d'agafar forces menjant rostit argentí fet al moment, per poder aguantar fins a les cinc de la matinada, moment en el qual el festival es va acomiadar de la seva primera edició.

Aquest atractiu projecte es va començar a gestar a principis d'aquest any, quan cinc joves d'aquesta zona de la comarca selvatana van decidir treure la música electrònica del seu espai de comoditat i traslladar-la en un entorn rural. «Tots tenim experiències diverses en l'art digital i l'electrònica i hem muntat coses fora dels pobles, però teníem moltes ganes d'organitzar alguna cosa a la zona on hem nascut i on ens sentim arrelats», va explicar Marc Auladell, un dels promotors del festival, qui va recalcar que en aquesta zona hi ha «molt poques propostes per als joves tret de les festes majors».

Per això, juntament amb quatre companys més, van decidir portar la música electrònica a un entorn rural poc acostumat a aquest estil musical i fora del circuit de Barcelona. «Per a nosaltres, el festival és com un gran error en el sistema», va relatar Auladell amb relació a l'elecció del nom de Bug, que en informàtica és justament això: un error en el sistema.

Tenien el projecte i el nom, i ja només els faltava trobar l'espai ideal: una sala polivalent preparada per acollir una activitat d'aquesta mena. Una fita que no els va costar gaire de resoldre, ja que a tocar de casa hi tenien l'antiga fàbrica tèxtil Burés. «Era l'entorn ideal pel tipus de música del festival. Un equipament industrial que s'intenta reviure desenvolupant-hi nous projectes», va assenyalar aquest jove promotor.

I per tirar-ho endavant van comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament d'Anglès, que els va cedir l'espai i els va donar una subvenció, i del Consell Comarcal de la Selva, que els va donar suport amb una campanya de màrqueting. «Vam demanar subvencions a la Generalitat i a la Diputació però encara no hem rebut resposta, així que la resta del pressupost l'hem posat nosaltres», va concretar Auladell, qui va puntualitzar que les entrades es van vendre a sis euros.

I ara, un cop acabada la primera edició, ja estan pensant en una segona i a fer activitats que girin entorn a les arts digitals i visuals en aquests pobles de la comarca selvatana.