Un foc al massís del Montgrí crema almenys quatre hectàrees

Un incendi de vegetació es va declarar ahir al vespre a la zona del castell del Montgrí, a la part baixa vessant sud del massís. Fins al lloc s'hi van desplaçar 15 dotacions de Bombers incloses les unitats del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF), després de rebre l'avís a les 19.56 hores.

Poques hores després, els cossos de Bombers van fer tasques d'extinció al flanc dret intentant anclar el foc a la zona de roques i al flanc esquerre per evitar que augmentés d'intensitat. A més, dues unitats dels ADF de les Gavarres es van afegir a les tasques d'extinció al voltant de les nou del vespre. A les feines per evitar que augmentés la intensitat del flanc esquerre hi van participar dues dotacions de les agrupacions de defensa forestal, fent cremes d'eixamplament per gestionar el combustible. Les flames es van donar per controlades al voltant d'un quart d'onze de la nit.

Segons informacions dels agents rurals, poc després de les 21 hores, el foc hauria cremat quatre hectàrees, a l'hora de tancament de l'edició d'aquest diari. Per altra banda, el fort vent de tramuntana que va bufar tot el dia a la zona hauria dificultat les tasques d'extinció. En l'incendi, a banda de les ADF de la Federació Gavarres, es van desplegar efectius dels Agents Rurals i agents dels Mossos.