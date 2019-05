Un miler de persones a la marxa Oncolliga't de Blanes

Un miler de persones van participar, diumenge passat, a la sisena edició de la marxa solidària de l'Oncolliga't de Blanes.

Segons va informar l'Ajuntament, l'esdeveniment va arrencar a les deu del matí al passeig del Mar i tenia un recorregut de vuit quilòmetres.

Organitzada per la Fundació Oncolliga Blanes, el preu de la inscripció era un donatiu de 8 euros, a canvi d'una samarreta. També hi havia una taula informativa en què hi havia la possibilitat de contribuir a la Fundació Oncolliga Blanes adquirint alguns productes de l'entitat solidària.