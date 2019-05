La construcció de la nova escola de música de Caldes podria començar a finals d'any

La nova escola de música i d'adults de Caldes de Malavella es podria començar a construir entre finals d'aquest 2019 i principis del 2020, després que dilluns al vespre s'aprovés inicialment el projecte, durant la celebració d'un ple extraordinari. Actualment, l'escola de música no té un equipament propi i les classes estan distribuïdes en espais com l'escola Sant Esteve o el Casinet. Per això, des de fa temps, el consistori treballava per agrupar-ho tot en un sol edifici municipal.

Un primer pas que, finalment, es va fer en el ple de dilluns i que va tirar endavant amb vuit vots a favor (PDeCAT i el regidor no adscrit Dani Sancho) i cinc abstencions (PIC, PSC i ERC). Tot i això, abans no arribi a ser una realitat, el projecte de l'escola de música s'haurà d'aprovar definitivament en un altra sessió plenària, licitar-se i adjudicar-se; processos que s'hauran de fer després de les eleccions municipals del 26 de maig, quan podria ser que canviés l'equip de govern actual (PDeCAT).

Amb relació al projecte, el regidor d'obres i serveis, Sergi Mir, va explicar que es construirà als terrenys on, fins a l'estiu passat, s'alçaven les antigues cases dels mestres. Aquestes edificacions van ser enderrocades perquè patien aluminosi i estaven en desús.

Concretament, aquesta parcel·la està situada al costat de l'escola infantil i primària Sant Esteve. «Tindrà una planta amb la previsió que, en un futur, es pugui construir una segona planta per doblar el nombre d'aules», va detallar Mir, qui va dir que, de fet, les escales ja s'aixecaran partint d'aquesta previsió.

La nova escola de música tindrà: tres aules grans de 25 metres quadrats cadascuna; una sala de reunions que també podrà ser utilitzada com a classe de 20 m2; un despatx, un magatzem per a instruments i una recepció; i quatre aules individuals per poder assajar. A més, incorporarà un auditori de 150 m2 i capacitat per a més de 80 persones que també podrà ser utilitzat com a sala polivalent.

«L'accés a aquest auditori serà independent tant per a l'escola de música com per a la Sant Esteve, i la idea és que l'espai exterior es pugui reconvertir per instal·lar-hi un escenari i poder fer-hi concerts a l'aire lliure», va detallar el regidor caldenc. En aquest sentit, Mir va explicar que aquest edifici, que estarà completament insonoritzat, també serà utilitzat per fer-hi les classes de l'escola d'adults i per realitzar-hi formacions i altres activitats.

El cost previst és d'1.349.574,42 euros i les obres de construcció podrien començar entre finals d'aquest any i principis del següent.

D'altra banda, en el ple extraordinari de dilluns, també es va aprovar bonificar el 95% de l'ICIO al Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a la construcció del nou institut, tal com està regulat a les ordenances municipals.