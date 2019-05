Busquen per terra, mar i aire un pescador desaparegut des d'ahir a Tossa de Mar.



L'home va anar a pescar en una zona de roques a prop del Far i no va tornar a casa.



Salvament Marítim, Bombers, Mossos, Policia Local tenen muntat un dispositiu de recerca.



La família va alertar de la desaparició ahir a la nit i els serveis d'emergència ja van començar a buscar l'home pels volts d'un quart de dotze.



El desaparegut té 49 anys i és veí de la localitat. I és una persona que anava a pescar molt sovint.



A la zona on va anar a pescar, a prop de la Torre del Castell i la zona del Far, s'hi va localitzar la motxilla -sense documentació- i alguns estris del pescador.



La zona on es centra la recerca







La hipòtesi amb la qual es treballa és que en ser un dia que feia mala mar, en concret mar de fons, pogués haver acabat engolit per les onades.



La recerca també s'ha ampliat també entre Tossa i Lloret de Mar.



Durant el dia està previst que els cossos d'emergències vagin pentinant tota l'àrea pròxima a la Vila Vella i que voreja el mar.



L'helicòpter és el mitjà aeri que s'utilitza per fer passades a la zona. Salvament Marítim ahir ja va fer-ne una però el resultat va ser negatiu. Avui es tornaran entre Salvament, Bombers i Mossos i el seu helicòpter aniran fent la recerca per la zona.





Treballem conjuntament amb @bomberscat @salvamentgob i @pltossa amb els nostres efectius d'USC, Hèlix, Aquàtica i Còdex per localitzar un home desaparegut ahir a Tossa de Mar pic.twitter.com/4BjhrXBqY9 — Mossos (@mossos) 16 de maig de 2019

Aquesta recerca també s'està fent per mar, lestant de Mossos d'Esquadra com dels Bombers es troben sobre el terreny. I per terra també se'l busca per diversos punts del litoral i es compta amb el suport d'unitats canines.A la recerca també hi participa la Poliica Local de Tossa de Mar.