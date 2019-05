Finalitzen les obres de reforma de les populars «escaletes» d'Arbúcies

El pas que uneix la plaça de la Vila i el barri vell amb els carrers Camprodon i Sorrall d'Arbúcies ja està obert als vianants. Aquest pas, conegut popularment com «les escaletes», es va tancar al públic a finals d'abril per tal de realitzar-hi unes obres de reforma i millora. Segons va explicar ahir l'alcalde, Pere Garriga, a les xarxes socials, encara falten alguns «retocs» i acabar els tres esglaons del costat de Can Cornet, però la gran part dels treballs ja s'han enllestit, motiu pel qual el pas s'ha reobert. Garriga va recordar que en un document de 1343 ja hi apareixia l'existència d'aquest pas que s'utilitzava per anar al camí que portava a Santa Coloma i a Breda.