La policia d'Hostalric ensenya educació viària en una escola

La Policia Local d'Hostalric ha impartit, al llarg de les últimes setmanes, un curs d'educació viària a diversos alumnes de l'escola Mare de Déu dels Socors del poble. Segons va informar ahir el consistori, els joves estudiants van realitzar classes teòriques on van aprendre els senyals de trànsit, a circular per la via pública o infraccions que poden cometre els conductors, entre d'altres.

Durant el mes de maig, es van portar a terme les classes pràctiques, en les quals els alumnes van poder conduir les seves bicicletes, amb policies regulant el trànsit, amb senyals i semàfors. A més, a la sessió final, van poder conduir karts a pedals i van assistir a un simulacre de reanimació cardio pulmonar.