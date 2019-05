Suspenen la recerca del pescador desaparegut a Tossa

Els Bombers han anunciat que suspenen fins demà divendres la recerca de l'home desaparegut a Tossa de Mar que havia sortit a pescar dimecres a la tarda a les roques de sota el far, a la zona de la Vila Vella. La família va advertir a la nit que no havia tornat a casa i va trucar als Mossos cap a les onze de la nit. Es tracta d'un home de 49 anys, veí de Tossa. De moment s'han trobat els seus estris de pesca. En el dispositiu de recerca d'aquest dijous han treballat els Bombers, els Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la Policia Local de Tossa. S'han utilitzat unitats subaquàtiques, terrestres, canines i també aèries.

La recerca va començar el dimecres a la nit, després que els serveis d'emergència rebessin una trucada del 112 dels familiars del pescador alertant que no havia tornat a casa. En aquell moment es van activar efectius dels Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers i Salvament Marítim.

Durant les primeres hores de recerca van trobar la seva bossa i d'altres objectes personals en el punt on se l'havia vist per última vegada.Aquest dijous al matí s'ha reactivat el dispositiu amb els mateixos cossos d'emergències i a també hi ha hagut tres helicòpters que han sobrevolat la costa, així com algunes embarcacions.

Segons ha explicat el sotscap territorial de guàrdia dels Bombers, Luís Alfonsín, "les corrents marítimes se'l podrien haver emportat mar endins". Per això, també l'han estat buscant per la zona de Lloret de Mar (Selva) i s'ha pentinat la zona de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Aquest dijous al matí també s'ha fet una immersió submarina en el punt on hauria anat a pescar aquest dimecres. També s'han inspeccionat alguns camins de ronda, però Alfonsín ha indicat que "és una zona conflictiva perquè hi ha molts penya-segats" i això dificulta la recerca terrestre.

La zona on es centra la recerca